Безопасное и практичное: главные преимущества газомоторного топлива

В Петербурге 1 апреля стартовала транспортная реформа. Финальный, третий этап начнется 15 июля. На маршруты вышли новые автобусы, были изменены трассы, у горожан появилась возможность пользоваться пересадочным тарифом "60 минут".

Обновленные автобусы, которые вышли на маршрут, работают на газомоторном топливе. Это является одним из шагов к экологичному будущему Петербурга, - сообщает «МК в Питере».

Транспорт на экологичном топливе производят «КАМАЗ», «МАЗ», «ЛиАЗ» и Volgabus. С некоторыми из них уже подписаны соглашения, в рамках него на газомоторное топливо перейдут автобусы, водный транспорт и коммунальная техника.

Минский автомобильный завод в рамках реализации транспортной реформы поставил в Северную столицу более 500 новых автобусов на природном топливе. Переход на газомоторное топливо планируется завершить до 2023 года.

Природное топливо, по мнению пресс-службы АО «Третий парк», является не только экологичным, но и практичным, оно устойчиво к огню и не горит.