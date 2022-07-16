Петербуржцы положительно оценили результаты транспортной реформы

В Санкт-Петербурге с 15 июля стартовал третий и последний этап транспортной реформы, в рамках которго город полностью избавится от маршруток, заменив их новыми автобусами. Петербуржцы рассказали с соцсетях о том, что они думают на этот счет.

Как рассказывает “МК в Питере”, большинство горожан уход маршруток оценивают положительно. Многие высказывали в соцсети "Вконтакте" свое негодование по поводу маршрутчиков, которые игнорируют реформу и продолжают работать. По мнению петербуржцев, таких водителей нужно штрафовать.

Например, местная жительница Оксана высказалась в комментариях на новость об аресте маршрутки, которая проигнорировала транспортную реформу. Она поддержала такое решение и напомнила, что целью новой системы обслуживания пассажиров является избавление от устаревшего транспорта.

Другая петербурженка Анна в комментариях в социальной сети "ВКонтакте" написала, что ее полностью устраивает замена старого транспорта на новый.

Ранее Санкт-Петербуррг.ру сообщал, что не смотря на новую "бескондукторную" систему оплаты проезда в некоторых автобусах города еще продолжат принимать наличные.