Оплату наличными в Петербурге временно продолжат принимать 88 автобусов

На новую "бескондукторную" систему оплаты проезда постепенно переходит петербургский транспорт. Однако наличные продолжат принимать в некоторых автобусах города. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

С пятницы, 15 июля, в день старта последнего этапа транспортной реформы автобусы должны были отказаться от налички. Но из-за санкций пришлось внести коррективы - сбились логистические цепочки. В итоге город не успел получить новую технику. Все поставки обещают выполнить в течение нескольких месяцев, а парк планируют обновить полностью до 15 ноября.

Пока что расплачиваться наличными можно на 88 маршрутках. Их временно будут обслуживать дизельные белые автобусы. Оплатить поездку также там можно картой "Подорожник" и всеми видами проездных билетов. Также там будет действовать пересадочный тариф "60 минут".