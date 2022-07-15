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Оплату наличными в Петербурге временно продолжат принимать 88 автобусов

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© Фото: комитет по транспорту Петербурга

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На новую "бескондукторную" систему оплаты проезда постепенно переходит петербургский транспорт. Однако наличные продолжат принимать в некоторых автобусах города. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

С пятницы, 15 июля, в день старта последнего этапа транспортной реформы автобусы должны были отказаться от налички. Но из-за санкций пришлось внести коррективы - сбились логистические цепочки. В итоге город не успел получить новую технику. Все поставки обещают выполнить в течение нескольких месяцев, а парк планируют обновить полностью до 15 ноября. 

Пока что расплачиваться наличными можно на 88 маршрутках. Их временно будут обслуживать дизельные белые автобусы. Оплатить поездку также там можно картой "Подорожник" и всеми видами проездных билетов. Также там будет действовать пересадочный тариф "60 минут".

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