Эксперт рассказал, нужны ли Петербургу маршрутки

Благодаря транспортной реформе Петербург начал отказывается от коммерческого вида транспорта. Маршрутки плавно стали заменять на социальный транспорт.

В беседе с “МК в Питере” эксперт транспортного развития территорий ИТП «Урбаника» Илья Резников поелился мнением на тему того, есть ли надобность в маршрутках в Петербурге.

Резников считатет, что коммерческий транспорт должен покинуть город. Важно чтобы была транспортная система, на которую распространяется единая тарифная сетка.

В противном случе возникает погоня за прибылью, что негативно сказывается на комфорте перевозок пассажиров.

Также эксперт отметил, что маршрутками часто называют автобусы малых габаритов с меньшей вместимостью. Такие ходят по загородным маршрутам, где пассажиропоток ниже, чем в городе.

«Маршрутки нужны странам третьего мира, где нет денег на организацию общественного транспорта. Но в цивилизованном мегаполисе однозначно не место каким-то коммерческим маршруткам», — подытожил Резников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 15 июля четыре новых автобуса выйдут на дороги вместо маршруток в Петербурге.