С 15 июля четыре новых автобуса заменят маршрутки на севере Петербурга

В Петербурге с 15 июля четыре новых автобуса выйдут на дороги вместо маршруток. Новый транспорт запустят на севере города. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

Во время третьего этапа транспортной реформы будут открыты новые автобусные маршруты 214Б и 214А. Последний будет возить пассажиров от станции метро "Парнас" через улицы Федора Абрамова и Заречную, проспект Энгельса, улицы Михаилы Дудина и Николая Рубцова. В обратном направлении к станции метро будет идти первый маршрут.

Эти автобусы выйдут на замену коммерческих маршруток, которые ходили под номерами №108 и 214.

Кроме того, связывающие Приморский район и Сестрорецк маршрутки под номером К425, заменят автобусом № 216А. Он будет идти от метро "Старая Деревня" до улицы Борисова в Сестрорецке.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что еще 50 новых автобусов выйдут на дороги Петербурга в этом году.