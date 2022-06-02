Бесконтактная оплата в наземном транспорте понравилась петербуржцам

Петербуржцы положительно отзываются о единой системе обслуживания пассажиров, реализованной в городе в рамках транспортной реформы. В ходе её реализации Петербург постепенно отказывается от коммерческого транспорта и заменяет его социальным. В результате горожане получили возможность использовать обычные и льготные проездные билеты для оплаты повсеместно. Как пишет «Патрульный Петербурга», в социальных сетях горожане активно комментируют нововведение.

Пассажиры пишут, что наличных в двадцать первом веке при себе часто нет, поэтому удобно платить картой, которая всегда при себе. Помимо дополнительных способов оплаты, отмечают чистоту и экологичность новых автобусов. Другие горожане пишут, что их выручает новый пересадочный тариф, а ездить по «Подорожнику» проще и удобнее.

Порадовала петербуржцев и отмена маршруток. Пользователь отметил, что ни в одном приличном цивилизованном городе их давно нет, а в Петербурге следовало заняться этим вопросом лет пять назад.

Другой пассажир порадовался отсутствию кондукторов. Он отметил, что удобно, когда в час пик никто не пытается пробираться из одного конца салона в другой сквозь толпу. 20 новых автобусных маршрутов появятся в Петербурге в рамках второго этапа транспортной реформы. Обслуживать их будут современные новые автобусы на газомоторном топливе. После реализации третьего этапа реформы по улицам города будут ходить 2800 новых современных автобусов, а старые и тесные маршрутки без кондиционера уйдут в историю.