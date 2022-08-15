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Петербуржцам напомнили о том, как выгодно пользоваться общественным транспортом

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© Фото: МК в Питере

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Транспортная реформа привнесла существенные перемены в повседневную жизнь петербуржцев. По мимо обновленного автопарка и новых автобусных маршрутов, обновилось и тарифное меню.

“МК в Питере” рассказывает о способах оплаты и о том, как можно сэкономить на поездке. Стоит в первую очередь напомнить о том, что теперь действует тариф “60 минут”, а зонные тарифы отменены. Главное переменой можно назвать распространение льгот на весь общественный транспорт Петербурга.

В автобусах принимают все виды льготных карточек, а также QR-коды и банковские карты. Оплатить банковской картой теперь можно проезд до пяти человек.

Транспортная реформа привнесла в жизнь петербуржцев немало перемен. Они коснулись не только автобусных маршрутов и обновления автопарка, но и тарифного меню. В частности, вступил в действие пересадочный тариф «60» минут, а зонные тарифы были отменены, чтобы жители удаленных районов Петербурга не переплачивали за проезд. Редакция «МК» решила напомнить о способах оплаты и рассказать, как сэкономить на проезде. Также с помощью валидатора можно узнать баланс проездного и оплатить багаж.

Также теперь проезд стал выгоднее за счет пересадочных тарифов и скидок для держателей карты “Мир” и “Единой карты петербуржца”. Для тех, кто ездит с пересадками подойдут новые тарифы “60 минут” и “90 минут”. В первом случае, за час цена второй поездки будет 10 рублей, а начиная с третей проезд будет бесплатным. А второй вариант подойдет для тех, кто перемещается по городу не только на наземном транспорте. В течении 90 минут можно совершить одну поезду в метро и безграничное число поездок на неземном транспорте.

Ранее Санкт-Петербург.ру рассказывал об отличительных чертах автобусов Volgabus.

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