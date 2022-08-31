Петербуржцам напомнили о тарифах на проезд в общественном транспорте

Для жителей Петербурга и гостей города действует льготные тарифы, а также разовую оплату можно осуществить с помощь QR-кода.

Как пишет Патрульный Петербурга, в Смольном анонсировали стоимость тарифов на проезд. После транспортной реформы в Петербурге оплатить проезд за наличные в автобусах нельзя. Теперь разовый проездной можно приобрести за 60 рублей и оплатить проезд по QR-коду.

Выгодней использовать электронный билет “Подорожник”, так как по нему проезда в метро будет стоит 40 рублей, а в автобусе 45. Также на наземном по нему можно проехать бесплатно в течении часа благодаря тарифу “60 минут”.

Есть также проездные, которые предоставляют поездки 90 минут, сутки, трое суток и пять дней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Комитете по транспорту напомнили о том, что с начала учебного года увеличится количество машин на дорогах, а также пассажиров и пешеходов.