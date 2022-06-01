Петербург получит все обещанные новые автобусы к 1 июля

Петербург успешно проводит транспортную реформу, несмотря на введенные санкции. Как сообщает «МК в Питере», все новые полагающиеся автобусы прибудут в город к 1 июля.

Глава комитета по транспорту Кирилл поляков отметил, что санкционный режим вызывает у производителей сложности с комплектацией. Это немного сдвинуло график поставки подвижного состава.

Однако, как и планировалось ранее, на «Волгобасы» будут выходить на маршруты по мере их поставок. Пока новый пересадочный тариф «60 минут» уже действует на старых автобусах.

Отмечается, что в Петербурге все готово ко второму этапу транспортной реформы. Имеется вся необходимая инфраструктура, водители прошли дополнительную подготовку. Прибывшие в Северную столицу девять автобусов из Белоруссии проходят регистрацию и скоро выйдут на маршруты.

Кирилл Поляков отметил, что Петербург с пониманием относится к проблемам производителей. Город стремиться оказывать предприятиям содействие, чтобы те могли быстро получить все необходимые комплектующие.

Транспортная реформа в Петербурге, как отметил, губернатор Александр Беглов, позволит горожанам в полной мере использовать полагающиеся им социальные льготы вне зависимости от вида транспорта.