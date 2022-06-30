Эксперты рассказали, как петербургские автобусы будут существовать без импортных запчастей

Западные санкции спровоцировали резкий рост цен на иностранные запчасти для автобусов Петербурга. Эксперты рассказали, можно ли укомплектовать транспорт российскими комплектующими.

К середине мая стоимость автобусов в среднем выросла на 30-40%. Увеличились расходы на техобслуживание и лизинговые кредиты.

Представители «Домтрансавто» заявили, что укомплектовать новые автобусы отечественными запчастями вполне возможно, однако некоторые комплектующие придется закупать в Китае. Директор по организации перевозок компании «Вест-Сервис» Роман Юренев рассказал АБН, что не все импортные запчасти попали под санкции. К примеру, те же китайские двигатели YUCHAI без проблем поставляются в страну.

Эксперт в сфере транспорта Евгений Лихачев отметил некоторые сложности при поставках зарубежных комплектующих, но назвал их временными. По словам специалиста, России понадобится минимум пару лет, чтобы наладить производство.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Санкт-Петербург поставили новую партию экологичных автобусов в рамках транспортной реформы.