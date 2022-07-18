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Комитет по транспорту рассказал о поставках новых автобусов Петербурга

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© Фото: комитет по транспорту Петербурга

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С 15 июля в Петербурге запустили третий этап новой модели транспортного обслуживания. О поставках лазурных автобусов рассказали в городском комитете по транспорту. Об этом сообщает Neva.Today.

На улицах города вместо коммерческих маршруток, которые полностью прекратили работу, курсирует только социальный транспорт, где действуют все виды льгот. На дороги вышли более 2400 новых автобусов с 1 апреля. Еще 1244 машины вышли на линии со стартом заключительного этапа транспортной реформы, а также открылись 156 маршрутов.

Как рассказал врио главы комитета по транспорту Валентин Енокаев, до 1 июля в ведомстве успели скорректировать около 80 маршрутов, как по трассе движения, так и по расписанию. Корректировки вносили на основе просьб от пассажиров. На третьем этапе работы по корректировке маршрутной сети продолжат. До 15 ноября хотят полностью укомплектовать городской парк лазурными автобусами.

По словам вице-губернатора Кирилла Полякова, в рамках новой модели обслуживания будет несколько видов подвижного состава.

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