ДТП с такси произошло на КАД у Шафировского проспекта

На Кольцевой автодороге в районе Шафировского проспекта ранним утром субботы, 21 мая, произошло ДТП с участием двух автомобилей такси. Очевидцы опубликовали видео в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, от одного из автомобилей шел дым и а месте работали пожарные.

В пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что «Шкода Октавия» стояла в левом ряду, где на неё совершил наезд «Рено Логан». Водитель «Шкоды» умер на месте до приезда скорой. Его пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что утром 19 мая один из съездов с КАД на Пулковское шоссе перекрыли из-за аварии.