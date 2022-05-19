Из-за ДТП перекрыли заезд с Пулковского шоссе на КАД Петербурга

На развязке КАД с Пулковским шоссе из-за ДТП закрыли один из съездов. Инцидент произошел утром 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 10:20 съезд №3 с Пулковским шоссе на внутреннее кольцо КАД перекрыт, а также запретили вход на надземный пешеходный переход.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением на съезде, а контейнер опрокинулся на проезжую чатсь. В инциденте никто не пострадал, однако оказалась повреждена опора пешеходного перехода. Также сообщается, что существует опасность обрушения.

На "Яндекс.Картах" пробок на КАД и Пулковском шоссе пока не наблюдается.