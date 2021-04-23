На Энгельса маршрутка врезалась в легковушку и собрала паровозик из шести машин

В Петербурге произошло очередной ДТП с участием маршрутки. Утром, 23 апреля, на проспекте Энгельса «пазик» врезался в легковой автомобиль. Причиной аварии стали отказавшие тормоза. В результате образовался паровозик из шести автомобилей и пробка в сторону КАД. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».



В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали кадры с места аварии, отмечая, что объезд возможен только по встречной полосе.

Таким образом, маршрутки в очередной раз доказали свою небезопасность. Город с нетерпением ждет лето 2022 года, когда в рамках транспортной реформы на улицах Петербурга вместо маршрутных такси появятся современные автобусы.



Напомним, председатель Комтранса Кирилл Поляков, анонсировал замену старых маршруток на низкопольные автобусы, которые будут соответствовать всем требованиям безопасности и позволят маломобильным гражданам использовать общественный транспорт.