В Петербурге произошло очередной ДТП с участием маршрутки. Утром, 23 апреля, на проспекте Энгельса «пазик» врезался в легковой автомобиль. Причиной аварии стали отказавшие тормоза. В результате образовался паровозик из шести автомобилей и пробка в сторону КАД. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали кадры с места аварии, отмечая, что объезд возможен только по встречной полосе.
Таким образом, маршрутки в очередной раз доказали свою небезопасность. Город с нетерпением ждет лето 2022 года, когда в рамках транспортной реформы на улицах Петербурга вместо маршрутных такси появятся современные автобусы.
Напомним, председатель Комтранса Кирилл Поляков, анонсировал замену старых маршруток на низкопольные автобусы, которые будут соответствовать всем требованиям безопасности и позволят маломобильным гражданам использовать общественный транспорт.
На Энгельса маршрутка врезалась в легковушку и собрала паровозик из шести машин
© Фото: vk.com/spb_today
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Маршрутное такси в очередной раз доказало свою небезопасность и необходимость убрать этот вид транспорта с улиц Петербурга.
В Петербурге произошло очередной ДТП с участием маршрутки. Утром, 23 апреля, на проспекте Энгельса «пазик» врезался в легковой автомобиль. Причиной аварии стали отказавшие тормоза. В результате образовался паровозик из шести автомобилей и пробка в сторону КАД. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
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