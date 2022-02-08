На восточной части КАД в Петербурге два человека пострадали в результате ДТП

В Петербурге на восточной части кольцевой автодороги произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На внутреннем кольце КАД около двух часов дня дорогу не поделили такси «Ситимобил», кроссовер Chevrolet и грузовой автомобиль. Очевидцы рассказали, что рядом с автомобилем такси лежал мужчина с серьезной травмой ноги.

Причины столкновения пока не известны. На месте днем работала дорожная полиция. Авария собрала почти 6-километровую пробку от Рябовского шоссе.