На КАД самосвал перевернулся в результате столкновения с “легковушкой”

В Санкт-Петербурге на КАД случилась серьезная авария. Самосвал в результате столкновения с легковушкой перевернулся.

В Северной столице на кольцевой автодороге перед съездом на Народную улицу произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения с легковым автомобилем самосвал перевернулся. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Видеоматериалы с места происшествия опубликованы в группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети “ВКонтакте”,

На месте происшествия работаю врачи скорой помощи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге неизвестный угнал автомобиль у таксиста, после чего устроил погоню от полицейских. Ночью на Московском проспекте в такси сел неизвестный и попросил довезти до улицы Марата. Прибыв на указанное место, вынудил таксиста выйти из машины и пересел на водительское место.