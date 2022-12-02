Автоугонщик скончался после ДТП на Обводном канале

В Петербурге неизвестный угнал автомобиль у таксиста, после чего устроил погоню от полицейских. Поездка закончилась столкновением с другим автомобилем.

В Северной столице в пятницу, 2 декабря, ночью на Московском проспекте в такси сел неизвестный и попросил довезти до улицы Марата. Прибыв на указанное место, вынудил таксиста выйти из машины и пересел на водительское место. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль удалось обнаружить на набережной Обводного канала. Сотрудники полиции потребовали остановиться, однако он все игнорировал. Поездка закончилась в районе сужения автодорогу у железнодорожного моста на набережной. Полицейские перекрыли ему дорого, однако сперва он протаранил автомобиь правоохранителей, а после столкнулся с другим автомобилем.

В результате ДТП автоугонщик получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель второй иномарки не пострадал.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два несовершеннолетних пассажира, а также погибла одна женщина.