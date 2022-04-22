Движение по ЗСД ограничат из-за дорожных работ

В пятницу, 22 апреля, в Петерлбурге вступают в силу новые ограничения дорожного движения. В пресс-службе Западного скоростного диаметра уточнили, что движения по магистрали ограничат на участке от Приморского проспекта к набережной Макарова.

Ограничения будут действовать с 20:00 22 апреля до 7 утра 25 апреля на двух средних полосах. С полуночи 22 апреля до 23:59 23 апреля будет закрыта полоса бесзопасности. Это ограничение связано со строительством транспортной развязки со Шкиперским протоком.

Закрытие полосы №7 запланировано с 8 утра 25 апреля до 8 утра 27 апреля, полосы №8 — с 8:00 27 апреля до 8:00 29 апреля.

Полоса №1 будет закрыта для проезда с 10 утра 26 апреля до 7 утра 28 апреля. Полосы №4 ограничения коснутся с 15:00 29 апреля до полудня 1 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что движение по Парусной улице закроют на полгода.