На ЗСД в июне ограничат проезд из-за ремонта

На ЗСД в первый месяц лета из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение транспортных средств во время минимальной транспортной нагрузки. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы».

На июнь этого года запланирован ремонт Западного скоростного диаметра. Там займутся восстановлением покрытием и дорожным обустройством. Работы будут проводить с 00:00 1 июня до 23:59 30 июня на въезде с Благодатной улицы в сторону КАД Юг, на участке от набережной реки Екатерингофки в сторону Благодатной улицы, также на участке от Благодатной улицы в сторону набережной реки Екатерингофки.

Информацию об ограничениях будут транслировать через знаки и информационные щиты. Также специальными сигнальными средствами огородят места проведения работ.