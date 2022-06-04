В Выборгском районе Петербурга с 6 июня перекроют движение

С 6 июня в Выборгском районе Петербурга из-за строительных работ ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Государственной административно-технической инспекции отметили, что с 6 июня по 22 июля бужет ограничено движение транспорта у дома №2 по 1-ому Верхнему переулку из-за строительства газопровода. Все ограничения транспорта можно увидеть на карте на сайте ГАТИ.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на ЗСД в июне ограничат проезд из-за ремонта. Работы будут проводить с 00:00 1 июня до 23:59 30 июня на въезде с Благодатной улицы в сторону КАД Юг, на участке от набережной реки Екатерингофки в сторону Благодатной улицы.