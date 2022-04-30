Новые ограничения движения введут в Петербурге 3 мая

В период майских праздников в Петербурге будут введены новые ограничения движения. Об этом сообили в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 3 по 26 мая будут действовать ограниченяи движения на на пересечении Большого Сампсониевского проспекта с улицей Комиссара Смирнова. На участке будут проводить работы по реконструкции светофора.

Проезд по Средней улице в поселке Солнечное закроют на период с 3 мая по 15 июня. Те же ограничения коснутся участков от улицы Танкистов до Среднего переулка, а также от Средней до Комсомольской улицы. Двидение будет закрыто из-за ремонта канализации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что по КАД в районе развязки с ЗСД огарничили движение из-за уборки.