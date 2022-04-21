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На полгода закроют движение по Парусной улице в Василеостровском районе

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© Фото: Baltphoto

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В восьми районах Петербурга с 25 по 29 апреля планируют ввести ограничения дорожного движения. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Так, с 25 апреля по 15 октября закроют движение по Парусной улицы от Галерного проезда до Малого проспекта. Водители смогут объехать участок через улицу Нахимова, Наличную улицу, Малый проспект и Шкиперский проток.

С 25 апреля по 31 мая в Калининском районе ограничат движение по проспекту Науки от Гражданского проспекта до улицы Карпинского. По 11 ноября в Колпинском районе будет закрыто движение по Шлиссельбургскому шоссе от Петрозаводского шоссе до улицы Пролетарской Победы.

В Красногвардейском районе с 25 по 27 апреля закроют движение транспорта по Объездному шоссе в районе пересечения с улицей Лагоды. С 28 апреля по 30 мая в Невском районе также будет закрыто движение по Железнодорожному проспекту от Белевского проспекта до улицы Седова.

В Петродворцовом районе закроют движение по улице Аврова от Никольской улицы до Санкт-Петербургского шоссе с 27 апреля по 20 августа. Также ограничение коснется перекрестка с площадью Аврова.

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