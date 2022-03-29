Сервисы кикшеринга BusyFly и MOLNIA подписали соглашение со Смольным

Соглашение со Смольным подписали два сервиса кикшеринга: BusyFly и MOLNIA. Как сообщили в комитете по транспорту, документ регламентирует правила парковки, запрещая оставлять самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на газонах ив местах, где они препятствуют проходу пешеходов.

На определенных участках городских улиц скорость электросамокатов не буде превышать 15 км/ч. На остальной территории самокаты не будут разгоняться быстрее 20 километров в час.