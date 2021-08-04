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Смольный регламентирует правила размещения кикшеринга

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© Фото: baltphoto.ru

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В городские правила благоустройства введут понятие "пункт проката средств индивидуальной мобильности".

Правительство Петербурга пересмотрело свод правил городского благоустройства. Комитет по транспорту подготовил проект поправок, которые коснутся кикшеринговых сервисов.

Теперь пункты аренды любого специализированного оборудования: самокатов, электросамокатов, гидроскутеров, электроскейтбордов, сегвеев и тд, будут именоваться новым понятием «средств индивидуальной мобильности». Скорректированы также и правила размещения. Владельцы должны будут спроектировать размещение своих пунктов. Это не коснется только тех, у кого площадь точки будет равна площади выделенного под нее участка, и если она будет соответствовать требованиям эстетического характера.


Также будет запрещено оставлять средства индивидуальной мобильности вне пунктов проката. Брошенную технику будут вывозить на утилизацию. Для таких случаев разработали специальный регламент. Самокат должны будут сфотографировать, а затем сотрудники ответственных органов составят акт и вывезут средство в место хранения.

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