На Московском проспекте столкнулись и загорелись два автомобиля

Утром воскресенья, 21 ноября, в Московском районе Петербурга произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», недалеко от станции метро «Электросила» столкнулись два автомобиля.

После столкновения оба автомобиля загорелись. Водитель одного из них не растерялся. Он достал из багажника огнетушитель и самостоятельно погасил пламя. Очевидцы разошлись во мнении, какое именно авто загорелось. Одни утверждают, что вспыхнул Haval F7Х из-за того, что его бак был пробит. Другие говорят, что загорелся Hyundai Solaris, а китайское авто просто оплавилось, потому что стояло близко.

Информации о пострадавших в ДТП не поступало. Обстоятельства ДТП и причины возгорания автомобилей в настоящее время выясняются.