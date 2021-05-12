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В результате ДТП около ЦПКиО им. Кирова сильно пострадал мотоциклист

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© Фото: vk.com/spb_today

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Мотоциклист видимо не справился с управлением и на большой скорости врезался в три припаркованных на обочине машины.

В среду, 12 мая, в Санкт-Петербурге в Петроградском районе около входа в Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова (ЦПКиО) произошла страшная авария, участником которой оказался мотоциклист. Момент ДТП смогли зафиксировать камеры наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно как водитель мотоцикла едет на большой скорости по дороге. Видимо тот не справился с управлением и его начало уносить в сторону обочины, где стояли припаркованные автомобили. В результате ДТП мотоциклист задел три машины, а его «байк» вылетел на проезжую часть.

На место происшествия прибыли медики. Сообщается, что пострадавшего увезли в состоянии средней тяжести в Елизаветинскую больницу. Специалистам теперь придется разобраться в произошедшем.

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