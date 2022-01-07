На Приморском шоссе в Петербурге в аварии погиб человек

В Петербурге в аварии на Приморском шоссе погиб человек. Об этом 7 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

По данным свидетелей, автомобили оказались в кювете, один из них получил серьезные повреждения. Причины столкновения остаются неизвестны. Рядом с местом ДТП лежит накрытое тело.

В результате аварии на участке дороги образовалась пробка в сторону Лисьего носа, протяженностью около двух километров.