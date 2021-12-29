В Петербурге из-за аварии на КАД образовалась 11-километровая пробка

На восточной части петербургской кольцевой автодороги произошло ДТП, которое спровоцировало пробку протяженностью в 11 километров. Об этом 29 декабря сообщает ФАН со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Авария произошла утром в среду на 56-м километре внутреннего кольца КАД. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате на участке дороги от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной образовался плотный затор протяженностью 11 километров.