Под Петербургом в ДТП погибли три человека

В Волховском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала. Об этом 8 марта сообщает 47news.

Лобовое столкновение легкового автомобиля «Мерседес» и самосвала той же марки произошло около часа дня между деревнями Бережки и Братовище. Пассажиры легковушки от полученных травм скончались на месте. Их тела пришлось вырезать из машины при помощи спецтехники.

Представители ГУ МВД привели подробности смертельного ДТП: автомобили столкнулись на 38-м километре дороги Кириши — Городище — Волхов, виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу движения.