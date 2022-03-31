На юго-востоке Петербурга у светофора столкнулись две иномарки

В Невском районе Петербурга у светофора две иномарки столкнулись со светофором и столбом. Об этом 31 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла днем на пересечении улицы Коллонтай с проспектом Солидарности. Автомобили не поделив дорогу сбили столб и светофор.

Свидетели ДТП рассказывают, что один из автомобилей пытался совершить обгон на повороте.

Информация о пострадавших не поступала.