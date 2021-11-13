На Обводном перевернулся автомобиль

Вечером субботы, 13 ноября, на набережной Обводного канала произошло ДТП. О случившемся очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На пересечении набережной Обводного канала с Заозерной улицей водитель одного из автомобилей не справился с управлением. В результате машина перевернулась и осталась лежать на крыше. У автомобиля выбиты стекла. Второй участник ДТП получил значительно меньшие повреждения.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на ГУ МВД, в аварии пострадал 31-летняя женщина. Её увезли в больницу в состоянии средней тяжести. В настоящий момент выясняются все обстоятельства и подробности произошедшего.