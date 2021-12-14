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В Купчино очередь на маршрутку растянулась на сотню метров

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© Фото: baltphoto

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Причиной возникновения очереди могли стать заторы на дорогах.

Во Фрунзенском районе Петербурга очередь на маршрутку у метро «Купчино» растянулась на сотню метров. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

Очередь образовалась на маршрутку в сторону Шушар. Горожане давно задаются вопросом, почему никто не пользуется новой станцией метро, находящейся далеко от жилой застройки. Чтобы добраться до своих домов местные жители вынуждены пользоваться услугами маршрутчиков, так как социальный транспорт в ту сторону практически не ходит. 

Образовавшуюся «пробку» из людей объяснили аварией из-за плохих погодных условий. Движение было затруднено на участке Витебского проспекта, Московского шоссе и КАД. 

 

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