На Киевском шоссе в результате массового ДТП погиб мужчина

В результате столкновения нескольких машин на Киевском шоссе погиб мужчина. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Участниками аварии стали автомобили марок Mercedes и Mitsubishi. Водитель последнего в результате удара скончался на месте до приезда медиков. На вид погибшему около 45 лет.

В настоящее время устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего. О других пострадавших в результате ДТП не сообщается.