Первомайская пробка на КАД собралась из-за ДТП

Массовое ДТП на Кольцевой автодороге на юге Петербурга осложнило дорожную обстановку. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что авария случилась на 68-м километре внешнего кольца.

Около 10:00 на магистрали столкнулись два попутных автомобиля. Позднее в них врезался третий автомобиль.

По данным телеканала 78, в ДТП двое пострадавших. На месте ДТП замечены автомобили скорой помощи.

Столкнувшиеся машины заняли три полосы внешнего кольца, существенно затруднив движение.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что водитель «Газели» получил сразу шесть ножевых ранений из-за того, что оставил свое транспортное средство на пешеходном переходе.