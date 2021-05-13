В Калининском районе в ДТП пострадал ребенок

В Петербурге произошло лобовое столкновение автомобилей. Авария случилась утром в Калининском районе Петербурга. 13 мая, в четверг, Volkswagen Polo и Mazda не справились с управлением и столкнулись на улице Бутлерова. В результате аварии есть пострадавший ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Авария произошла у дома №4 в районе 11:50. Кадры с места происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург». По предварительной версии, 33-летний водитель иномарки вылетел на встречную полосу. Автомобили получили серьезные повреждения.

В результате ДТП в машине Volkswagen Polo пострадал л двухлетний малыш. Ребенок госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.