Опубликован список адресов работы камер фиксации скорости в Петербурге

Петербургским автомобилиста стал известен список адресов по которым будут работать камеры фиксации скорости. Об этом 6 декабря сообщает газета «Коммерсантъ».
Места для установки камер определяет управление ГИБДД по Петербургу и области. Список адресов сегодня опубликовал городской мониторинговый центр.
В нем перечислены Витебский и Индустриальный проспекты, Таллинское шоссе, Парашютная улица, Проспект Ветеранов, на набережных Макарова, Выборгская, Октябрьская, Синопская и Свердловская. Также передвижные комплексы появятся в Шушарах и Сестрорецке.