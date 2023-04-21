В Приморском районе петербуржцу со вспоротым животом после пьянки в кафе отшибло память

В Приморском районе нетрезвый мужчина получил тяжелые травмы живота и внутренних органов по дороге домой, но вспомнить обстоятельства произошедшего не смог.

Около 10 утра 20 апреля правоохранители получили сообщение из городской больницы. К медикам поступил 34-летний мужчина с серьезными ранениями живота и другими травмами.

Как удалось узнать Санкт-Петербург.ру, пострадавший ночью 20 апреля находился в кафе на Богатырском проспекте, где распивал спиртные напитки. После этого гражданин один направился в сторону дома, а затем потерял сознание. Очнулся петербуржец уже в больнице.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую рану брюшной стенки, а также проникающее колото-резаное ранение живота с травмой печени. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе иностранный гражданин скончался от полученного ножевого ранения у шавермечной.