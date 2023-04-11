В Кудрово мигрант получил смертельное ножевое ранение у шавермечной

В Невском районе Санкт-Петербурга мигрант скончался от полученного ножевого ранения у шавермечной. Правоохранители ищут подозреваемого в совершении преступления.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 10 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу днем ранее был доставлен 41-летний мигрант с множественными ножевыми ранениями. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что погибший получил у шавермечной в Кудрово. Подозреваемым в совершении преступления стал 50-летний петербуржец. Его ищут полицейские.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге на свободу отпустили мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном 15 лет назад, из-за того, что у дела истек срок давности.