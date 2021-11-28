В центре Петербурга в декабре откроются 5600 мест платной парковки

В Центральном районе Петербурга в декабре установят 40 новых паркоматов и развернут около 5600 парковочных мест. Об этом 28 ноября сообщает «Мойка 78».

Паркоматы стали намного более работоспособными: теперь они могут принимать платежи в течение целой недели. В прошлых версиях аккумулятор у аппарата необходимо было заряжать каждый день. Также в новой версии наркомата доступна оплата по карте «Подорожник» или «Единой карте петербуржца».

Парковочное разрешение на год можно будет приобрести за 1800 рублей в год. В настоящее время заявление на него подали 2 тысячи человек.