Петербуржцам рассказали, насколько подорожают автомобили к лету

В Российской Федерации ожидается новый рост цен на автомобили до лета. Основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев рассказал, что с ростом курса доллара цены могут вырасти еще на 8%

Саид Залиев рассказал, что если курс американского доллара вырастет до 82 рублей, то цены на авто летом вырастут еще на 8%. По его мнению, рубль ослабеет до указанных значений уже в ближайшие 3-4 месяца. Об этом сообщает АБН.

Эксперт отметил, что сперва цены вырастут на автомобили зарубежного производства, ввозимые в страну по схеме параллельного импорта. Ранее российские дилеры продавали машины напрямую от производителя, устанавливающего цены.

Однако в настоящее время дилеры в стоимости машин учитывают логистические затраты и таможенное оформления. Более того, доля этих расходов составляет 60%-70% от цены на машину.