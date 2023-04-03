В Петербурге в 2023 году российские бренды стали массово открывать свои магазины

В Санкт-Петербурге с начала 2023 года успели открыться 45 магазинов и заведений общепита. Это почти в половину больше, чем в первом квартале прошлого года. Российские дизайнеры открывают свои магазины на территориях ушедших брендов.

Аналитики подсчитали, что 22 магазина из 45 пришлись на fashion-рынок. Так, в Северной столице появились магазины таких брендов, как Anna Pekun, 2Mood, Noun, Mustang, Lichi, Sarto Realе и другие. Как правило, занимаются площадки ушедших из России брендов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическую компанию Nikoliers.

Отметим, что в первом квартале 2022 года открыто 16 магазинов одежды и обуви, а за весь год около 150 магазинов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцам стали чаще предлагать китайские автомобили. За прошлый год в Санкт-Петербурге количество автодилеров, занимающихся продажами авто из КНР, увеличилось почти в два раза.