В Законодательном собрании Петербурга обсудили новый закон против «бомбил»

В каждом из субъектов РФ до 1 сентября 2023 года намерены принять закон о такси. К этому обязывает федеральный закон ФЗ-580, принятый в декабре 2022 года. В Петербурге Законодательное собрание уже разработало законопроект, который обсуждается с Комитетом по транспорту и представителями крупнейших агрегаторов такси.

В Минтрансе России представили статистику, согласно которой в последние годы такси на улицах российских городов становилось все больше, а количество легальных перевозчиков сокращалось. Рост нелегальных перевозок стал одной из причин принятия нового закона. В настоящее время пассажиры практически не могут опознать «бомбил» из-за отсутствия необходимых механизмов идентификации тех, кто имеет право на перевозку пассажиров. Например, у нелегального таксиста может отсутствовать ОСАГО и страховка, некоторые и вовсе занимаются перевозками без наличия водительских прав. Об этом сообщает Neva.Today.

Отмечается, что новый закон разработали для обеспечения качественного уровня безопасности перевозок такси и защиты прав пассажиров. После принятия закона таксистами не смогут стать граждане с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. А агрегаторы при приеме на работу самозанятых проверят у них право на перевозку пассажиров.

Один из авторов федерального закона, первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев рассказал, что нововведение пойдет на пользу пассажирам, для которых поездки станут прозрачнее и безопаснее. По его словам, пользуюсь законными сервисами пассажир может быть уверен, что за его жизнь несут ответственность как водитель, так и выдавший заказ агрегатор, и таксопарк. В случае непредвиденных обстоятельств пользователь может получить компенсацию.

Депутат отметил, что «если страховки водителя не хватит, то субсидиарную ответственность будет нести служба заказа». Также изменения позволят ускорить процесс назначения и выплаты компенсации.

После принятия нового закона в салоне автомобиля нужно будет размещать информацию о действующих тарифах и правилах их применения. Эта мера повысит финансовую прозрачность работы агрегаторов. У россиян накопилась масса вопросов к волнообразному ценообразованию.

Согласно законопроекту ЗакСа Петербурга, предлагается установить единую расцветку машин такси. С 1 сентября текущего года оно станет обязательным для новых автомобилей. Для уже работающих установили пятилетний переходный период. Авторы считают, что столько времени хватит для того, чтобы расцветку машин такси. Например, в Москве такие требования действуют на протяжении нескольких лет, автопарки не сталкиваются с затруднениями.

Однако в Северной столице владельцы автопарков негативно оценили такие изменения. Они считают, что у автомобильных заводов не всегда есть возможность окрашивать автомобили в белый цвет, пусть он и является самым распространенным. Например, может возникнуть ситуация, когда собственнику придется за свой счет перекрашивать машину. Также машины бизнес-класса преимущественного черно цвета и без опознавательных знаков, что помогает пассажирам не демонстрировать открыто передвижение на такси.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что раньше в такси работали только автомобили желтого цвета и это была удобная практика. Кроме того, единый стиль оформления автомобилей станет одной из степеней защиты от «бомбил» и способ идентификации для пассажиров. Также идеи ездить без опознавательных знаков несостоятельны из-за наличия в федеральном законе пункта об обязательном наличии “шашечек”.

Председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания Алексей Цивилев попросил участников обсуждения сформулировать конкретные предложения в части цвета и обозначения такси, если они есть. Кроме того, по словам парламентария, складывается несправедливая ситуация, когда крупный игрок на рынке такси владеет в Петербурге более чем 50 тыс. машин, а налоги уходят в бюджет другого региона.

Цивилев заявил, что «они ездят по Петербургу, разбива­ют дороги, а налоги агрегаторы платят в бюджет Москвы, а не Петербурга, так как приложения по заказу такси и сами юридич­еские лица зарегистр­ированы в столице».