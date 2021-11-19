На южной части петербургской КАД произошло массовое ДТП с грузовиками

В Пушкинском районе Петербурга на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП с участием фур. Об этом 19 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

На участке КАД от 69-го по по 72-й километры в сторону ЗСД растянулась пробка, причиной которой стало столкновение как минимум трех фур. Сообщения о пострадавших не поступали. Автомобили встали плотными рядами, в попытке свернуть на объезд.