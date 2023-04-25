В Петербурге могут ввести налог на электросамокаты

В Санкт-Петербурге предложили ввести налог на размещение электросамокатов. Так, по мнению автора инициативы, получится обустроить специальную инфраструктуру для этого вида транспорта, а также сократить количество ДТП.

Налог на электросамокаты для кикшеринговых компаний предложил ввести вице-спикер Заксобрания Петербурга Павел Иткин. По мнению депутата, если за парковку транспорта необходимо будет платить, то город сможет дополнительно получит более одного миллиарда рублей на обустройство новых велодорожек и специальных зон для транспорта. Кроме того с введением налога сократится число самокатов, а значит и количество ДТП с их участием. Своими мыслями на этот счет Иткин поделился в Telegram-канале.

Отмечается, что компания, владеющая кикшерингом, могла бы платить городу около 33,6 тысячи рублей. Депутат подчеркнул, что ко всему прочему сейчас важно определиться, кто будет следить за соблюдением самокатчиками ПДД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за смертельное ДТП с самокатами петербуржцы хотят заставить платить кикшеринги.