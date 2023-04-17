Кикшеринги по просьбам петербуржцев могут начать расплачиваться за смертельные ДТП с самокатами

Петербуржцы считают, что повлиять на самокатчиков, травмирующих прохожих, можно, если напрямую собирать деньги с кикшеринговых сервисов.

Так, соответствующую петицию разместили на платформе Change.org. По мнению автора, в случае трагедий, к которым приводит легкомысленность пользователей электросамокатов, кикшеринговые сервисы нужно наказывать вместе с нарушителями. Отмечается, что компании за сезон могут собрать внушительную сумму с нарушителей, поэтому такое решение кажется обоснованным. Об этом рассказал "МК в Питере".

Автор петиции считает, что сервисы должны оплачивать все расходы по лечению или похоронам случайных жертв трагедий с самокатами, а также возмещать моральный ущерб.

Напомним, что сейчас арендовать самокат может любой желающий, в том числе и те лица, которые не могут управлять транспортным средством, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. В Петербурге распространены два крупных сервиса кикшеринга, среди которых Whoosh и "Яндекс GO".