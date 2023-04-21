Поверив лжеследователю, пенсионерка с Металлистов потеряла несколько тысяч иностранной и российской валюты в попытках "откупить" дочь

Пожилая жительница Красногвардейского района после звонка лжеследователя и сообщения об аварии, которую якобы устроила ее дочь, потеряла крупную денежную сумму. Пенсионерка передала злоумышленникам иностранную и российскую валюту, чтобы избавить родственницу от уголовной ответственности.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 76-летняя пострадавшая, проживающая на проспекте Металлистов обратилась к правоохранителям вечером 20 апреля. Женщина пояснила, что утром того же дня ей на домашний телефон позвонил следователь и заявил, что дочь гражданки устроила ДТП, в котором пострадал человек. Чтобы виновница смогла избежать ответственности с пенсионерки потребовали деньги.

Около часа дня у своей квартиры пострадавшая передала неизвестному 4 тысячи евро, 5 тысяч долларов США и 70 тысяч рублей. В общей сложности ущерб составил 835 940 рублей. В момент встречи с гражданкой мужчина был одет в спортивную куртку и брюки темного цвета.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пожилая женщина, проживающая на Рихарда Зорге, потеряла почти 2 миллионов рублей, испугавшись подозрительных действий с ее счетом. О возможной опасности гражданку предупредил мошенник.