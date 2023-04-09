Доверчивая пенсионерка с Рихарда Зорге лишилась почти 2 миллионов рублей, ответив неизвестному

В Красносельском районе пожилая гражданка ответила на неизвестный номер и лишилась почти 2 миллионов рублей. Перед этим пенсионерку напугали подозрительными действиями с ее счетом.

Накануне, 8 апреля, около половины первого в дежурную часть обратилась 72-летняя петербурженка с Рихарда Зорге. Женщина объяснила, что 7 апреля около 11 утра ей на мобильный позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником Центрального банка России, после чего предостерег гражданку, что с ее счетом происходят подозрительные операции.

Чтобы сохранить денежные средства пенсионерка, послушав мошенника, перевела на указанный им счет 1 432 00 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудник крупной российской цифровой компании за несколько дней остался без 8,5 миллионов рублей после звонка лжесотрудницы Центрального банка России.