В Петербурге специалист крупной российской компании потерял более 8,5 млн рублей, доверившись лжесотруднику Центробанка РФ

В Адмиралтейском районе ведущий специалист компании, предоставляющей цифровые услуги, за несколько дней потерял более 8,5 миллионов рублей после звона лжесотрудника Центрального банка России.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 71-летний петербуржец с 12-ой Красноармейской улицы обратился к правоохранителям 8 апреля около половины одиннадцатого вечера. Мужчина, работающий в крупной российской компании, рассказал, что с 4 по 7 апреля ему на мобильный телефон звонила неизвестная. Женщина представилась сотрудником Центрального банка России и заявила, что со счетом гражданина происходят подозрительные операции.

Чтобы "сохранить денежные средства", злоумышленница убедила петербуржца перевести на указанный счет 8 618 737 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пожилая жительница Василеостровского района из-за мошенникв меньше чем за месяц лишилась 9,5 миллионов рублей после продажи квартиры.