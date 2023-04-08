Пенсионерка с Василеостровского района меньше чем за месяц лишилась квартиры и 9,5 миллионов рублей

В Василеостровском районе пенсионерка осталась без квартиры и 9,5 миллионов рублей менее чем за месяц. Было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшей оказалась женщина 1947 года рождения. В марте, 14 числа, ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центрального Банка. Мужчина заявил, что квартирой пенсионерки хотят завладеть мошенники, поэтому необходимо перевести некоторую сумму на указанные счета. Женщина испугалась и выполнила все просьбы злоумышленника, лишившись 2 498 380 рублей с 14 по 28 марта.

Однако только денежным переводом все не закончилось. Звонивший уговорил пострадавшую продать недвижимость, а вырученные 7 085 000 рублей отправить на биткоин-кошелек. Таким образом, в общей сложности пожилая петербурженка потеряла 9 583 380 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе пенсионерка осталась без семи миллионов рублей, продав квартиру под уговорами мошенников. Пострадавшая встретилась с неизвестным в оранжевых штанах, которому она и передала все денежные средства.