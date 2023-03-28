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Пожилая петербурженка лишилась почти 7 миллионов после продажи квартиры и встречи с мужчиной в оранжевых штанах

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© Фото: pxhere

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В Московском районе пожилая женщина лишилась почти семи миллионов рублей, продав квартиру под уговорами мошенников. Позже пострадавшая встретилась с неизвестным в оранжевых штанах, которому она передала все денежные средства.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 марта около двух часов дня в полицию обратилась 69-летняя женщина, проживающая на 5-ом Предпортовом проезде. Она попросила привлечь к ответственности группу неизвестных, которые с 16 по 24 марта звонили ей с разных номеров телефона и, представляясь сотрудниками полиции, заявляли, что с ее счетами происходят мошеннические действия. Также гражданку напугали тем, что мошенники пытаются продать ее квартиру, поэтому она должна самостоятельно произвести сделку по продаже имущества, и, кроме того, для обеспечения безопасности денежных средств перевести их на неустановленные счета.

В результате 24 марта примерно около шести вечера пострадавшая передала деньги молодому человеку на вид 20-25 лет в оранжевых штанах, куртке с капюшоном и в белых кроссовках на Большой Конюшенной улице. В общей сложности материальный ущерб составил 6 752 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге пенсионер потерял шесть миллионов рублей после уговоров мошенников. Пострадавший гражданин обратился в полицию 26 марта. 

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